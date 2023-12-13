Губернатор Куйвашев пообещал помочь Мише Бахтину

Родителям мальчика со спинально-мышечной атрофией (СМА) Миши Бахтина пообещал помочь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает газета «Вечерние Ведомости».

«Вчера вечером нам поступила информация от близкого окружения губернатора, что даны все распоряжения, губернатор все подписал, Минфин деньги выделил, лекарство закупят. Сказали, что 19 декабря проведут консилиум, 20 декабря выдадут лекарство. Мы надеемся, что региональные власти обеспечат Мишу жизненно необходимым лекарством и наша борьба за жизнь сына на этом прекратиться», — рассказала мама Миши, Яна Бахтина.

Накануне, 11 декабря, Дмитрий Бахтин вместе с супругой поставил палатку у здания минздрава Свердловской области и вышел в бессрочный пикет, чтобы добиться предоставления лекарства «Рисдиплам» для своего трехлетнего сына, страдающего от СМА.

До этого адвокат семьи Миши Бахтина обвинила минздрав области во «вранье».

Ранее в России начали испытывать первое отечественное лекарство от СМА.