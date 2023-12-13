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Разыскиваемого мафиози арестовали благодаря его фотографии в бассейне

NYP: разыскиваемый мафиози был арестован благодаря его фото в бассейне

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aaronwiesenfeld/X

В США арестовали мафиози после того, как в соцсетях появилось его фото в бассейне, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, 68-летний Ральф ДиМаттео находился в розыске за вымогательство, угрозы и отмывание денег, но полицейским долгое время не удавалось определить его местоположение. Однако в прошлом месяце мужчина все-таки был арестован. Это произошло после того, как сын мафиози опубликовал в соцсетях фото отца, на котором тот позирует в бассейне, тем самым выдав его геолокацию.

Суд приговорил Ральфа к трем годам заключения. Сам мужчина признается, что не сожалеет о случившемся, а свою фотографию в бассейне он считает довольно красивой.

«Это была великолепная фотография», — прокомментировал ДиМаттео.

Адвокат мужчины, выступая в суде, просил проявить снисходительность к своему подзащитному, потому что Ральф «старомоден» и готов признать свою вину.

Ранее итальянского мафиози, скрывавшегося 20 лет, арестовали благодаря Google Maps.

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