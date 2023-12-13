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В Подмосковье двое мужчин сломали единственный лифт в подъезде и напали на лифтера

В Химках пьяные мужчины сломали последний лифт в подъезде и избили лифтера

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Телеграм канал «Baza»

В подмосковных Химках двое пьяных мужчин сломали последний лифт в подъезде, а затем напали на лифтера. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в подъезде 26-этажного дома на улице Бабакина. Сообщается, что в каждом из них предусмотрено по три лифта, однако в рабочем состоянии был только один.

Двое нетрезвых россиян застряли на последнем в подъезде лифте между 19-м и 20-м этажами, вызвали лифтера и начали пинать кабину изнутри. Позже они напали на прибывшего на помощь мужчину — причины конфликта не уточняются.

В результате поврежденный мужчинами лифт перестал функционировать. Сообщается, что некоторые люди временно переезжают в связи с его отсутствием. Жильцы планируют написать на дебоширов коллективное заявление.

Ранее россиянин упал в шахту лифта, когда пытался из него выбраться.

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