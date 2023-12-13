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В Швеции освободили супругов, подозреваемых в краже секретной информации

СЭПО: в Швеции освободили супругов, подозреваемых в краже секретной информации

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Прокуратура Швеции освободила из-под стражи двух подозреваемых в хранении секретной информации, которые были задержаны во время операции Службы госбезопасности страны (СЕПО). Речь идет о преподавателе Института военных наук и военной истории при Военном университете подполковнике Юхане Хуовинене и его супруге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

В сообщении говорится, что несмотря на освобождение, лица остаются под подозрением, расследование уголовного дела продолжается. Супруга Хуовинена работает в радиослужбе министерства обороны.

«Стороны обязаны соблюдать соглашение о неразглашении информации. Поэтому на данный момент невозможно дать дальнейшие комментарии по этому делу», – сообщил прокурор Матс Юнгквист.

Отмечается, что Хуовинен был одним из трех шведских военных, получивших образование в Военной академии Генштаба ВС РФ. В последнее время Хуовинен часто комментировал в шведских СМИ ход конфликта на Украине.

Защита задержанного сообщила, что их клиент считает все предъявленные обвинения беспочвенными, и уверен, что следствие это подтвердит.

До этого в Иране предъявили обвинения гражданину Швеции Йохану Флодерусу в шпионаже в пользу Израиля. Он был задержан в апреле 2022 года после поездки по Ирану — его остановили на вылете из аэропорта Тегерана.

Ранее Польша выслала россиянина по обвинению в шпионаже.

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