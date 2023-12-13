В Москве обнаружили тело сотрудницы «Комсомольской правды»

Anna Tsareva/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве обнаружили тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анны Царевой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 10 декабря журналистка в разговоре с родителями по телефону жаловалась на плохое самочувствие и повышенную температуру. На следующий день 35-летняя Царева перестала выходить на связь.

Вечером родители журналистки обратились к хозяину квартиры, которую снимала их дочь. Около восьми вечера отец женщины с арендодателем открыли дверь и обнаружили тело Анны на кровати.

Сейчас проводится проверка полицией. Она выясняет обстоятельства гибели женщины — порядок в квартире не был нарушен, признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

Ранее в Москве не стало культовой ведущей радио «Маяк» Людмилы Швецовой. По данным издания, причиной смерти 82-летней журналистки стала острая сердечная недостаточность. Ей было 82 года.

Ранее литературный критик Андрей Немзер скончался на 67-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщил литературовед и публицист Александр Архангельский.