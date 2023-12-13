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В Хельсинки из Петербурга запустят три автобусных рейса в день

Компания Lux Express с 14 декабря запустит в Хельсинки 3 автобусных рейса в день

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Shutterstock

Компания Lux Express с четверга, 14 декабря, запустит в Хельсинки три автобусных рейса в день из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте компании.

«Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки будет выполнен 13.12.2023 в 23:30 (по местному московскому времени), а из Хельсинки в Санкт-Петербург – 13.12.2023 в 21:30 (по местному времени Хельсинки)», — сообщают в компании.

При этом во время новогодних праздников число рейсов будет увеличено — 2 января их будет четыре в каждую сторону, а с 3 января — по пять.

Компания отмечает, что уже открыла продажу билетов.

До этого компания по перевозке пассажиров Ecolines выразила намерение возобновить выполнение автобусных рейсов между РФ и Финляндией с 14 декабря 2023 года.

Lux Express объявляла ранее, что возобновляет перевозки по маршруту между Хельсинки и Санкт-Петербургом и что первый рейс 13 декабря

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил об открытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ.

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