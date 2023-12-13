Пятиклассник поскользнулся на кафельном полу в школе и попал в реанимацию

Во Всеволожске пятиклассник поскользнулся на полу в школе, разбил голову и попал в реанимацию. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в одной из школ Всеволожска, мальчик поскользнулся и ударился затылком о кафельную плитку на полу.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, школьника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее в Башкирии школьник прилип языком к столбу, ему помогли спасатели.