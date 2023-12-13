Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какой бюджет россияне планируют потратить на Новый год

SuperJob: москвичи планируют потратить на Новый год 23 тысячи рублей

close
100%
Depositphotos

Жители Москвы планируют потратить на новогодние праздники 23 тыс. рублей, что является самой высокой суммой по России. Это показал опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Москва 24». В исследовании приняли участие 5 тыс. человек.

Исследование также показало, что бюджет россиян на новогодние праздники за год вырос на 12% и составил 19,6 тыс. рублей на человека. О таких планируемых расходах заявил каждый третий респондент.

«Среди жителей мегаполисов самые высокие праздничные бюджеты у москвичей (в среднем 23 тыс. рублей), петербуржцев (21 тыс.) и красноярцев (19,6 тыс.). В Волгограде и Новосибирске планируют уложиться в меньшие суммы (15 тыс. и 16,4 тыс. соответственно)», — говорится в исследовании.

Аналитики установили, что женщины занимаются финансовым планированием чаще, чем мужчины — 38% против 31%. При этом россиянки планируют потратить в праздники меньше средств — 16,4 тыс. рублей против 22,2 тыс. у мужчин.

Кроме того, траты варьируются и в зависимости от возраста опрошенных. Так, россияне младше 24 лет рассчитывают уложиться в 14,3 тыс. рублей, от 25 до 34 — в 20,3 тыс., от 35 до 44 — 19 тыс., старше 45 — 20,7 тыс. рублей.

Исследование Fix Price и «Ромир», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в этом году меньшее число россиян планируют отмечать Новый год скромно и тихо: если в 2022 году так были настроены 28%, то в этом — 19%.

Ранее стало известно, что большинство россиян предпочитают накрывать большой стол на Новый год.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами