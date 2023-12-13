Стало известно, какой бюджет россияне планируют потратить на Новый год

Жители Москвы планируют потратить на новогодние праздники 23 тыс. рублей, что является самой высокой суммой по России. Это показал опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Москва 24». В исследовании приняли участие 5 тыс. человек.

Исследование также показало, что бюджет россиян на новогодние праздники за год вырос на 12% и составил 19,6 тыс. рублей на человека. О таких планируемых расходах заявил каждый третий респондент.

«Среди жителей мегаполисов самые высокие праздничные бюджеты у москвичей (в среднем 23 тыс. рублей), петербуржцев (21 тыс.) и красноярцев (19,6 тыс.). В Волгограде и Новосибирске планируют уложиться в меньшие суммы (15 тыс. и 16,4 тыс. соответственно)», — говорится в исследовании.

Аналитики установили, что женщины занимаются финансовым планированием чаще, чем мужчины — 38% против 31%. При этом россиянки планируют потратить в праздники меньше средств — 16,4 тыс. рублей против 22,2 тыс. у мужчин.

Кроме того, траты варьируются и в зависимости от возраста опрошенных. Так, россияне младше 24 лет рассчитывают уложиться в 14,3 тыс. рублей, от 25 до 34 — в 20,3 тыс., от 35 до 44 — 19 тыс., старше 45 — 20,7 тыс. рублей.

Исследование Fix Price и «Ромир», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в этом году меньшее число россиян планируют отмечать Новый год скромно и тихо: если в 2022 году так были настроены 28%, то в этом — 19%.

Ранее стало известно, что большинство россиян предпочитают накрывать большой стол на Новый год.