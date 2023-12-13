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Врач назвал условие, при котором полезный таурин становится опасным для здоровья

Врач Эдигер: сам по себе таурин безопасен и даже входит в состав детских смесей

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Аминокислота таурин имеет широкий спектр лечебного применения. Она входит в состав кардиопротекторных препаратов, а за счет обладания психостимулирующего эффекта также включается в состав энергетиков, спортпитания. Таурин сам по себе безопасен, но его максимальная доза — три грамма в день. Опасность добавки также заключается в его полной несовместимости с алкоголем, предупредил специалист по фармакологии, врач Александр Эдигер.

«Таурин — это серосодержащая аминокислота, которая относится к так называемым «заменимым» аминокислотам. Она в большом количестве содержится в продуктах животного происхождения и почти не присутствует в растительных. По этой причине вегетарианцы испытывают ее дефицит», — отметил Эдигер в беседе с Общественной Службой Новостей.

Таурин обладает большим количеством «невероятных положительных эффектов», считает доктор. В их числе он назвал противовоспалительный и антиоксидантный эффект, а также способность защищать мембраны.

«Аминокислота полностью безопасна и даже входит в состав детских смесей, — добавил врач. — Таурин назначают при массе самых различных мышечных и связанных с центральной нервной системой заболеваний».

Обычная дозировка таурина — 2,5-3 грамма в сутки, однако даже ее превышение редко вызывает проблемы со здоровьем. Но вот сочетание с алкоголем уже опасно для организма, рассказал Эдигер. Даже если человек выпьет алкоголь только спустя несколько часов после приема таурина, может произойти «синергия» его действия и нарушение со стороны работы головного мозга, предупредил врач.

Напомним, ученые также выяснили, что таурин может облегчить состояние при затяжном ковиде. Отмечается, что он помогает регулировать несколько физиологических функций, включая иммунную систему.

Ранее специалисты назвали пищевую добавку, которая улучшает когнитивные способности.

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