В Ростовской области восстановлено электроснабжение более 80 тыс. жителей

В Ростовской области за ночь энергетики восстановили электроснабжение более 80 тыс. жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

Он отметил, что удалось восстановить высоковольтную линию, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая.

«На утро пока остаются без электроснабжения около 100 тыс. человек», — написал он.

По словам Голубева, аварийные бригады осуществляли работу всю ночь и продолжают заниматься восстановлением электроснабжения сейчас.

12 декабря Василий Голубев сообщал, что в регионе были зафиксированы массовые отключения электроэнергии.

До этого сообщалось, что жители четырех населенных пунктов в Иркутской области частично остались без электричества из-за морозов.

В ночь на 27 ноября в Южную Осетию прекратила поступать электроэнергия из-за сильного ветра в Северной Осетии.

8 декабря во Владивостоке восстановили подачу света 30 тысячам потребителей. Владивосток переживает последствия аварийного отключения электричества в пригороде, из-за которого более 200 домов, где проживают десятки тысяч горожан, были отключены от электричества.

Ранее стало известно, что украинские чиновники считают энергосистему страны более уязвимой, чем год назад.