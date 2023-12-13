Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бытовой газ взорвался в квартире многодетной семьи в Туве

В Туве произошел взрыв бытового газа в квартире

close
100%
МЧС РФ по Республике Тыва

В тувинском поселке Хову-Аксы Чеди взорвался бытовой газ, в момент происшествия в квартире находились четыре человека. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Тыва Владислав Ховалыг.

Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Юбилейной, взрывной волной выбило все окна в квартире. В момент происшествия в помещении находился глава многодетной семьи и четверо детей.

На место взрыва бытового газа прибыли спасатели и бригада медиков.

«Госпитализация не потребовалась. Пострадавшим оказывается психологическая помощь», — уточнил Владислав Ховалыг.

Причины взрыва устанавливаются, власти помогут многодетной семье устранить ущерб.

Ранее в доме в Красноярском крае взорвался газовый баллон.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами