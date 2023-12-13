Бытовой газ взорвался в квартире многодетной семьи в Туве

В тувинском поселке Хову-Аксы Чеди взорвался бытовой газ, в момент происшествия в квартире находились четыре человека. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Тыва Владислав Ховалыг.

Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Юбилейной, взрывной волной выбило все окна в квартире. В момент происшествия в помещении находился глава многодетной семьи и четверо детей.

На место взрыва бытового газа прибыли спасатели и бригада медиков.

«Госпитализация не потребовалась. Пострадавшим оказывается психологическая помощь», — уточнил Владислав Ховалыг.

Причины взрыва устанавливаются, власти помогут многодетной семье устранить ущерб.

Ранее в доме в Красноярском крае взорвался газовый баллон.