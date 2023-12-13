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В Петербурге задержан экс-полицейский по делу о легализации 100 тыс. мигрантов

По делу о легализации 100 тыс. мигрантов в Петербурге задержали экс-главу УМВД

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

По делу о незаконной легализации 100 тыс. мигрантов в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве сообщили, что причастность главы управления по миграции к незаконной легализации мигрантов установили сотрудники собственной безопасности МВД и их коллеги из УФСБ по региону.

Подозреваемого задержали в среду, 13 декабря, и передали в следственные органы для проведения процессуальных действий. Известно, что полицейский, ответственный за вопросы миграции, уволился по собственному желанию около месяца назад.

До этого стало известно, что семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе, будут выдворены из России — такое решение приняли в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга по ходатайству полиции.

Ранее в Саратове школьники закидали снегом Вечный огонь и устроили фотосессию.

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