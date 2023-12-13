Россиянин выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем

В Хабаровском крае будут судить охотника, который выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем, уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в конце августа 2023 года в Верхнебуриенском районе Хабаровского края. 45-летний местный житель находился в тайге и принял за медведя мужчину, который собирал в лесу грибы.

Охотник выстрелил в него из карабина, пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением живота, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Стрелявшего задержали, было возбуждено уголовное дело, материалы следствия направлены в суд для рассмотрения по существу, охотнику грозит реальный срок заключения.

Ранее восьмиклассник выстрелил в лицо мужчине из газового пистолета.