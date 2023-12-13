Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем

В Хабаровске охотник перепутал мужчину с медведем и выстрелил в него

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Хабаровском крае будут судить охотника, который выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем, уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в конце августа 2023 года в Верхнебуриенском районе Хабаровского края. 45-летний местный житель находился в тайге и принял за медведя мужчину, который собирал в лесу грибы.

Охотник выстрелил в него из карабина, пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением живота, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Стрелявшего задержали, было возбуждено уголовное дело, материалы следствия направлены в суд для рассмотрения по существу, охотнику грозит реальный срок заключения.

Ранее восьмиклассник выстрелил в лицо мужчине из газового пистолета.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами