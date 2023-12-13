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Большинство россиян ждут чудес в 2024 году

Большинство россиян, которые верят в чудо в 2024 году, связывают его с деньгами

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Depositphotos

Большинство (61%) россиян ждут чудес от наступающего года. При этом 27% — сильно на него не рассчитывают. Такие данные были получены в ходе опроса «АльфаСтрахования», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

54% опрошенных чудо связывают с деньгами — ростом доходов, премиями и собственной прибылью. Каждый третий ждет волшебства в делах любовных, а 11% надеются, что Новый год принесет им чудеса на работе.

17% верят, что для того, чтобы чудо случилось, нужно написать желание на бумажке, сжечь ее под бой курантов и выпить пепел с бокалом шампанского. 14% вместе с детьми хотят написать письмо Деду Морозу, а 9% составляют карту желаний.

Готовы россияне и менять себя, чтобы чудеса начали сбываться. 55,5% опрошенных хотели бы начать больше зарабатывать. Почти 12% планируют похудеть, 8,3% — будут искать свою любовь, еще столько же — намерены родить ребенка. 5% планируют открыть свой бизнес, 7% — продвинуться по карьерной лестнице.

Что интересно, меньше всего респондентов привлекают мечты о путешествиях — всего 2,6% и перспективы получить известность — 1,3%.

Ранее россиянам рассказали, что нельзя дарить на Новый год Дракона 2024.

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