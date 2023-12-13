Россияне стали меньше интересоваться «черной пятницей»

Интерес к акциям на «черную пятницу» в 2022 году упал на 26% по сравнению с 2021 годом, а в 2023-м — на 33% по сравнению с 2022-м и в целых два раза по сравнению с 2021-м. Это показало исследование финтех-компании «Точка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом искать предложения, связанные с «черной пятницей», покупатели начали заранее — уже с первой недели октября, хотя в прошлом году искать скидки начали на месяц позже, в первую неделю ноября 2022.

Покупателям Ozon больше всего нужны скидки — на этот маркетплейс приходится половина всех запросов (48%). На втором месте Wildberries с 32%, а вот на AliExpress приходится всего 8% запросов. Слегка обгоняет AliExpress маркетплейс «Мегамаркет»: 11% от запросов о скидках включали это название.

Интересно сравнить эту картину с тем, как часто искали в период распродаж каждый из маркетплейсов без связи со скидкой: Wildberries лидирует по числу запросов (51%), Ozon занимает 37%, AliExpress — 7%, замыкает топ «Мегамаркет» с 5 процентами от общей суммы.

Несмотря на общее снижение интереса к ноябрьским распродажам, есть покупатели, которые целенаправленно ищут связанные с ними скидки. Самые ранние запросы в этом году появились уже 15 октября. А вот промокоды, судя по данным прошлых лет, ищут только в декабре: они прочно ассоциируются с предновогодним ажиотажем. По товарам, скидки на которые ищут по всему интернету, тоже заметна атмосфера близящихся праздников: лидируют билеты, холодильники и диваны.

Чаще всего на распродажах берут одежду, обувь и товары для дома. Эта категория товаров лидирует в связке с каждым из основных маркетплейсов. Третье место по популярности на Ozon и Wildberries занимает мебель, а вот на Aliexpress ее ищут реже — категория не вошла даже в первый десяток. Третье место там занимают товары из рубрики «Фото, Видео и Аудио», а четвертое — «Инструменты»: на российских маркетплейсах их ищут не так часто.

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