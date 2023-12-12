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Молодой человек 24 раза ударил ножом знакомого, который его оскорбил

В Нарьян-Маре юноша 24 раза ударил ножом оскорбившего его приятеля

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Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

В Нарьян-Маре перед судом предстанет местный житель, который покушался на жизнь своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В июле у дома на улице Ленина 20-летний обвиняемый напал на своего 22-летнего приятеля. Молодые люди поссорились на фоне совместного распития алкоголя, и злоумышленник, имевший при себе складной нож, нанес пострадавшему не менее 24 ножевых ранений. Здоровью жертвы в результате нападения был причинен тяжкий вред.

На допросе нападавший пояснил следователю, что ударил знакомого ножом, потому что тот его оскорбил. К настоящему времени следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин напал c мачете на своего лечащего врача, вымогая у него деньги за лекарства.

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