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Россиянин напал c мачете на своего лечащего врача, вымогая у него деньги за лекарства

В Геленджике мужчину отправили в колонию после нападения на врача с мачете

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Depositphotos

В Краснодарском крае осудили мужчину, который попытался расправиться со своим лечащим врачом. Об этом сообщается на сайте краевого управления СК.

Житель Геленджика наблюдался в городской поликлинике у врача-инфекциониста, но предложенный ему курс лечения не принес желаемого результата. Как установили следователи, пациент быв сам в этом виновен, так как не полностью придерживался рекомендаций. Однако весной прошлого года он решил отомстить медику, прибыл в лечебное учреждение и зашел к ней в кабинет.

Мужчина потребовал у врача 125 тыс. рублей, эту сумму он посчитал законной компенсацией понесенных им затрат на покупку лекарств. Однако медик отказалась, чем вызвала гнев со стороны пациента, который после этого достал из своего рюкзака туристический мачете. Им он стал наносить удары в область головы и шеи врача. Потерпевшая сопротивлялась и избежала летального исхода, коллеги женщины помогли ей справиться с нападавшим.

В итоге злоумышленника отправили в колонию строгого режима на девять лет, после освобождения его свобода будет ограничена еще в течение года.

Ранее в Карелии мужчина вызвал скорую помощь и избил приехавшего к нему фельдшера.

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