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В Сочи пьяный турист набросился на россиянку и жестоко ее избил

В Сочи пьяный мужчина напал на женщину и избил ее ногами

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Телеграм-канал ЧП Сочи

В Сочи таксист спас женщину от нападения туриста. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в Адлеровском районе. По словам очевидцев, 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на россиянку, начал избивать и пинать ногами.

На помощь женщине пришел водитель проезжавшей мимо машины. Таксист распылил в лицо нападавшему перцовый баллончик. В результате турист сбежал с места происшествия и по пути напал на двух людей. При этом вместе с ним был знакомый, но мужчина не останавливал дебошира.

По словам очевидцев, они вызывали полицию, но правоохранители на место не приехали.

Ранее в Тюменской области главврач местной больницы сломал челюсть посетителю.

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