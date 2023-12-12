Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить маски в общественных местах

Роспотребнадзор рекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах, чтобы защититься от ОРВИ и гриппа, сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в столице России находится в пределах нормы для нынешнего периода, но москвичам лучше избегать контактов с заболевшими, проветривать квартиру, есть больше продуктов с витамином C и промывать нос после нахождения на улице.

По данным службы, сейчас в Москве от гриппа привиты 7 675 884 человека.

12 декабря Роспотребнадзор сообщил, что в России продолжают фиксировать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

11 декабря стало известно, что число выявленных в Санкт-Петербурге случаев COVID-19 за неделю выросло на 47%.

Ранее врач объяснил, почему мужчины хуже переносят простуду и грипп.