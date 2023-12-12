В Ростовской области ввели режим ЧС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что в регионе зафиксированы массовые отключения электроэнергии.

Согласно сообщению Голубева, без электричества на данный момент остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах.

По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, где ввели режим ЧС.

По словам главы региона, филиалом ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» и АО «Донэнерго» задействовано 160 бригад в составе 497 человек и 202 единиц техники.

До этого сообщалось, что жители четырех населенных пунктов в Иркутской области частично остались без электричества из-за морозов.

В ночь на 27 ноября в Южную Осетию прекратила поступать электроэнергия из-за сильного ветра в Северной Осетии.

8 декабря во Владивостоке восстановили подачу света 30 тысячам потребителей. Владивосток переживает последствия аварийного отключения электричества в пригороде, из-за которого более 200 домов, где проживают десятки тысяч горожан, были отключены от электричества.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.