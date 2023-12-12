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Посетитель устроил поножовщину в столичном баре

Мужчина ранил ножом двух человек в баре на востоке Москвы

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РЕН ТВ

Неизвестный ранил двух человек в ночном заведении на востоке столицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 12 декабря в баре «Коньяк». Там к трем часам ночи остались лишь пять посетителей, и в какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнул конфликт.

Свидетели попытались успокоить агрессивного мужчину, но тот освободился и схватил нож, лежавший неподалеку от бартендера. Он набросился с ним на своего оппонента, тем не менее нападавшего все же удалось обезвредить. Он покинул бар до приезда полиции, оставив двух человек с порезами рук. Им, по данным источника, потребовалась госпитализация.

Сейчас злоумышленника ищут. В заведении он появился впервые и ничего, кроме имени, о себе очевидцам не сообщил.

Ранее мужчина устроил дебош в мурманском баре, пытаясь драться с охранниками.

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