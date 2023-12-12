Циклон «Ваня» принесет в Москву полуметровые сугробы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что циклон «Ваня» (Vanja) придет в Москву к концу рабочей недели, из-за него высота сугробов в столице может вырасти до полуметра. Об этом сообщает РБК.

По его словам, циклон несет в себе большие запасы влаги. Из-за этого в пятницу, 15 декабря, ожидается облачная, ветреная и снежная погода, возможна сильная метель. Синоптик добавил, что в этот день в столице может выпасть треть от месячной нормы осадков.

Леус добавил, что высота снежного покрова может возрасти до 40-45 см, местами до 50 см. Температура составит минус 4–6 °C, ветер ожидается сильный и порывистый, добавил синоптик.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что южный циклон «Ваня», который придет «на подкрепление» к атлантическому, будет вытеснять холод за пределы русской равнины, прогнозирует синоптик. При этом продолжительные снегопады останутся и с короткими перерывами будут идти практически всю неделю.

До этого синоптик Леус заявил, что циклон «Ваня» принесет потепление в Петербург.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.