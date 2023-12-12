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Названа дата запуска автобусов из Петербурга в Хельсинки

Lux Express: первый автобус из Петербурга в Хельсинки отправится 13 декабря

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Lehtikuva/Reuters

Перевозчик Lux Express отправит первый автобусный рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки 13 декабря в 23:30. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу АО Евролайнс (российское представительство Lux Express Group).

«Первый рейс Lux Express из Санкт-Петербурга в Хельсинки – 13.12.2023 в 23.30 (по местному времени), а из Хельсинки в Санкт-Петербург – 13.12.2023 в 21.30 (по финскому местному)», — говорится в сообщении.

Одна из компаний-перевозчиков, осуществлявшая поездки в Финляндию из Санкт-Петербурга, уже заявляла, что готова возобновить поездки, как только российско-финляндская граница будет открыта для автобусов.

Из-за закрытия КПП, у живущих в России финнов возникли проблемы с попаданием на родину. В интервью одному из изданий финский предприниматель пожаловался, что из-за решения властей не может вернуться домой.

Позже премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки откроют два контрольно-пропускных пункта на границе с Российской Федерацией.

В заявлении правительства Финляндии подчеркивается, что будут открыты КПП «Ваалимаа» и «Ниирала». Пункты станут доступны для пересечения границы в четверг, 14 декабря.

Ранее стало известно о военных мотивах Финляндии для закрытия границ с РФ.

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