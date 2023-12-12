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Навального* вернули в Москву

Baza: Навального* этапировали из исправительной колонии №6 в Мелехово

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Yulia Morozova/Reuters

Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) этапировали из исправительной колонии №6 в Мелехово Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, Навального доставили в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме, о возбуждении которого он заявлял в начале декабря. Официального подтверждения этому на данный момент нет.

До этого в соцсетях и СМИ появилась информация о пропаже оппозиционера из колонии строгого режима, в которой он отбывает срок. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», адвокатам политика якобы заявили, что он в исправительном учреждении больше не числится, и отказались говорить, куда увезли мужчину.

4 августа Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима, он признан виновным в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к ней и в вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. Кроме того, ему назначили штраф в 500 тыс. рублей и запретили пользоваться интернетом в течение 10 лет после освобождения.

Ранее адвокатам Навального продлили арест.

*  включен в список террористов и экстремистов
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