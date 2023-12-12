Глава Калмыкии заявил о желании сделать регион аграрно-промышленным

В экономику Калмыкии за последние три года привлечено 2,8 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Об этом на открытии дня субъекта на международной выставке-форуме «Россия» сообщил глава региона Бату Хасиков.

Он уточнил, что это стало возможно благодаря развитию инфраструктуры поддержки предпринимателей. По его словам, правительство республики оказывает большое количество мер финансовой и нефинансовой поддержки частным предпринимателям.

«Учитывая современные тенденции и желания самих предпринимателей, с каждым годом совершенствуем эти инструменты. С 2020 года в республике для представителей МСП региона создана развитая инфраструктура, в частности, включающая центр Фонд развития Республики Калмыкия и Агентство финансовой поддержки предпринимателей. За это время поддержку получили более 120 проектов, создано 1 354 новых рабочих мест», — приводит его слова ТАСС.

Хасиков напомнил, что в 2020 году было введено снижение налоговых ставок для применяющих упрощенную систему налогообложения предпринимателей. Такое решение помогло около 6,5 тыс. гражданам открыть свое дело.

Также глава региона добавил, что в следующем году для развития промышленного сектора экономики республики полноценно заработает Фонд развития промышленности Калмыкии. Он будет располагать капиталом в 250 млн рублей для предоставления грантов и займов на льготных условиях.

При этом Хасиков отметил, что в советское время Калмыкия считалась аграрно-промышленным, индустриальным регионом. По его мнению, на сегодняшний день в республике есть все для того, чтобы к этому вернуться. Он уточнил, что для этого необходимо диверсифицировать экономику и вернуться к аграрно-индустриальной структуре за счет создания новых предприятий и внедрения технологий.

Кроме того, глава Калмыкии считает, что у региона есть предпосылки для высокотехнологичного развития. «Для этого есть научная составляющая, кадры. Мы сделали первые шаги», — пояснил он.

Глава субъекта добавил, что в республике снижается безработица. По его словам, 4 года назад этот показатель превышал 9%, а сейчас его удалось снизить до 6,5%. Также с 2019 года в два раза - с 8 тыс. до почти 16 тыс. - выросло число предпринимателей.

«Реализуется огромное количество проектов, связанных с сельским хозяйством. Создается предприятие по производству бронежилетов. В сферу переработки инвестировано более 1 млрд рублей. У нас очень активно развивается зеленая энергетика», — сказал Хасиков.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Посетителям выставки представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.