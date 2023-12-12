Поезд в Адлер сбил двоих человек в Москве

В Москве поезд из Петербурга в Адлер сбил двоих человек. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел 12 декабря на 611- километре станции «Крюково». Мужчина и женщина попали под поезд. Предварительно, они переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

В результате мужчину доставили в медицинское учреждение, данных о его состоянии не поступало. Женщину спасти не удалось.

Следственные органы проводят проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

До этого в Красноярске грабитель попал под поезд, убегая и отбиваясь от пострадавшего. Машинист локомотива немедленно затормозил, но мужчина все равно получил тяжелую травму.

Ранее пассажира, попавшего в аварию поезда Пермь – Адлер, госпитализировали.