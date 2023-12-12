В Подмосковье открылся первый из 250 елочных базаров

На территории городского округа Королев открылся первый из 250 елочных базаров, сообщает пресс-служба администрации Московской области.

В рамках торжественного открытия елочного базара членам многодетных семей и семьям участников СВО вручили новогодние ели.

В торжественном открытии елочного базара принял участие заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Всего в регионе будет работать более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах. На елочных базарах будут представлены отечественные ели и сосны», — отметил он.

Кроме того, в рамках торжественного открытия юные гости посетили резиденцию Деда Мороза и каток, а также получили подарки.

«В прошлом сезоне было реализовано свыше 15 000 елей и сосен. В этом году специалисты ожидают не меньший спрос на хвойные деревья. Сезон продаж продлится до 10 января», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.