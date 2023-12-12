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У пожилого петербуржца остановилось сердце в такси

«Фонтанка»: в Петербурге у пенсионера остановилась сердце в такси

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Shutterstock

В Петербурге у пожилого мужчины остановилось сердце во время поездки на такси. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 12 декабря на площади Ломоносова. На заднем сидении автомобиля такси у 65-летнего пенсионера, по предварительным данным, остановилось сердце — медики не смогли ему ничем помочь.

Позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Другие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого на рейсе МоскваТюмень одному из пассажиров понадобилась экстренная медицинская помощь. У мужчины начались проблемы с дыханием, произошла остановка сердца. На борту оказались два врача, которые оказали ему первую помощь.

Ранее в следовавшем из Сочи в Петербург самолете три медика спасли девушку.

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