Циклон «Ваня» принесет в Москву самый снежный день за 60 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Московский».

«В пятницу обещают самый снежный день с 1960 года — сугробы могут вырасти до 50 сантиметров», — говорится в сообщении.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что южный циклон «Ваня», который придет «на подкрепление» к атлантическому, будет вытеснять холод за пределы русской равнины, прогнозирует синоптик. При этом продолжительные снегопады останутся и с короткими перерывами будут идти практически всю неделю.

«Будет два всплеска наиболее сильных осадков — со вторника на среду, если брать Московский регион, и в пятницу, когда южный циклон приблизится к Подмосковью и даст очередную порцию осадков. За неделю это будет сравнимо с половиной, а, может, и чуть больше половины месячной нормы осадков», — рассказал он.

В выходные в столице ожидается первая оттепель.

До этого синоптик Леус заявил, что циклон «Ваня» принесет потепление в Петербург.

Ранее москвичам пообещали температурные горки и внезапный приход южного циклона.