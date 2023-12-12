Адвокат семьи Миши Бахтина обвинила минздрав области во «вранье»

Отец трехлетнего Миши Бахтина, страдающего от спинально-мышечной атрофии (СМА), не вышел на пикет у здания министерства здравоохранения Свердловской области из-за беседы с врачами детской больницы. Об этом «Газете.Ru» сообщила адвокат семьи Бахтиных Юлия Липинская. Накануне мужчина вышел в бессрочный пикет у здания минздрава в мороз, так как его сыну не предоставляют необходимое лекарство «Рисдиплам». По словам адвоката Липинской, беседа с врачами больницы была неинформативной, так как они не владеют информацией о ребенке.

«После 10 часов пикета с ним связался секретарь, заместитель министра здравоохранения Свердловской области и сообщил, что они просят подойти его в 14:00 в ГАУЗ ОДКБ для беседы с врачами, профессорами, что они должны что-то разъяснить. Мы выслушали этих людей, они вообще абсолютно не владеют историей, не понимают вообще, зачем они туда пришли. Врачи, даже не зная истории, документов, обследования, анализов, приходят обсуждать ребенка, которого они вообще в глаза ни разу не видели. На этом беседа и закончилась. У нас сегодня пикета нет, о дальнейших действиях мы не сообщаем прессе. Сегодня не было, потому что он был на беседе», — сказала она.

Липинская отметила, что о распоряжении губернатора предоставить Бахтину необходимое лекарство семья узнала из СМИ. По ее словам, ситуацию с Бахтиным пытаются «загасить» из-за предстоящей прямой линии президента России.

«Мы послушали версию, что говорит минздрав. Все это — вранье. Мы вчера получили сведения по поводу того, что губернатор дал распоряжение по предоставлению именно лекарственного препарата «Рисдиплам». Об этом распоряжении мы узнали только из СМИ, лично до нас никто этого не доводил. Вчера главный врач больницы ОДКБ прибыл в минздрав для беседы. Эта беседа вообще бесполезная и неинформативная была. Сегодня мы также пришли в ГАУЗ ОДКБ на беседу с главным врачом и специалистами, которых они пригласили. Аналогичная неинформативная беседа. Все эти манипуляции, которые создаются, в том числе, министерством здравоохранения, у нас есть определенная позиция по этому поводу. Поскольку 14 декабря будет прямая линия с президентом, делается все для того, чтобы загасить эту всю ситуацию, которую, вчера создал Бахтин», — заключила она.

Накануне, 11 декабря, Дмитрий Бахтин вместе с супругой поставил палатку у здания минздрава Свердловской области и вышел в бессрочный пикет, чтобы добиться предоставления лекарства «Рисдиплам» для своего трехлетнего сына, страдающего от СМА. Позже в Telegram-каналах появилась информация о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить ребенку препарат. В пресс-службе главы региона изданию «Подъем» сообщили, что Куйвашев поручил Минздраву провести расширенный врачебный консилиум с привлечением ведущих специалистов по лечению Миши Бахтина. Он пройдет 19 декабря в Областной детской клинической больнице.

Ранее в России начали испытывать первое отечественное лекарство от СМА.