В туриндустрии объяснили «ошеломительную» популярность санаториев в этом году

Отдых в санаториях в этом году у россиян пользовался «ошеломительной» популярностью, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Это объясняется тем, что в текущем году пляжный отдых сильно подскочил в цене, объяснил он в беседе с НСН.

Почти половина российских туров в этом году не смогли забронировать отдых в санатории из-за их переполненности. Главная причина заключается в том, что цены на пляжный отдых в сравнении с 2022 годом выросли почти на 100%.

«В курортных регионах, где у нас есть санатории, наблюдается элементарная нехватка объектов размещения, они не могут удовлетворить весь спрос количеством тех курортов, которые есть», — объяснил Голов.

Желающим отдохнуть в санатории он посоветовал бронировать отдых за полгода.

Напомним, недавнее исследование выявило, что более трети россиян имеют опыт медицинского туризма. Лучшими в стране они считают санатории на Северном Кавказе и в Кавминводах.

Ранее россияне назвали процедуры, которые предпочитают выбирать в санаториях.