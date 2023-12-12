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В Болгарии начали демонтировать памятник Советской армии

Власти Софии начали работы по демонтажу памятника Советской армии

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Власти болгарской столицы Софии начали работы по демонтажу памятника воинам-освободителям. Об этом на своем сайте сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Бронзовые скульптуры передадут на реставрацию впервые за 70 лет. Эксперты сообщили, что за эти годы на памятнике образовались крупные коррозионные трещины глубиной до пяти сантиметров. Влага десятилетиями просачивалась сквозь бетонное основание фигур.

До конца дня вокруг памятника установят строительные леса. Самые высокие фигуры после реставрации включат в экспозицию Музея социалистического искусства.

В начале декабря Минобороны раскрыло количество снесенных в Европе памятников советским воинам. По состоянию на 1 декабря 2023 года в странах Евросоюза было снесено более 3 тыс. памятников советским воинам-освободителям. Только в Польше официально ликвидировано 468 памятников и монументов.

В центре Киева тем временем начали демонтаж памятника советскому деятелю времен Гражданской войны Николаю Щорсу.

Ранее президент «Калашникова» рассказал, сколько памятников советским воинам снесли на Украине.

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