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Мизулина прокомментировала возможный запрет YouTube

Мизулина: ограничений на работу YouTube не ожидается из-за отсутствия аналогов

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что ограничений на работу YouTube в России не ожидается. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам чиновницы, это связано с отсутствием аналогов этой платформы. Заявление было сделано Мизулиной в ходе встречи со студентами в Нижнем Новгороде.

«Мы очень рассчитываем на то, что VKplay (ВК видео), может быть, станет достойным российским аналогом, но ему нужно ещё усовершенствоваться и усовершенствоваться», — подчеркнула она.

При этом Мизулина отметила, что YouTube прибегает к «жестким манипуляциям», предлагая рекомендации с украинскими видео «рассказывающими плохое о нашей стране».

До этого Мизулина заявила, что YouTube регулярно ловят на сборе персональных данных детей. Она напомнила о том, что видеохостинг зарегистрирован на территории США, где введен прямой запрет на сбор такого рода информации о детях.

Ранее певец Шарлот попросил прощения у Мизулиной и певца SHAMAN.

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