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Муфтий назвал оправданным выдворение из РФ потушивших Вечный огонь подростков

Муфтий Крганов счел оправданным выдворение подростков, потушивших Вечный огонь

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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов заявил ТАСС, что осквернение священных для России символов, таких как Вечный огонь, заслуживает наказания. Так он прокомментировал публикации о возможной депортации подростков из Узбекистана, забросавших снегом Вечный огонь в петербургском Красном Селе.

Отвечая на вопрос, считает ли он такое наказание оправданным, Крганов сказал: «В данном случае однозначный ответ — да».

По его словам, в ходе проверки было установлено, что обе семьи проживают на территории России с нарушением миграционного законодательства.

«Нарушили миграционное законодательство — отвечайте», — сказал муфтий.

11 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое мальчиков потушили Вечный огонь. Об этом сообщает «Фонтанка».По данным издания «Фонтанка», 10 декабря очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что Вечный огонь на проспекте Ленина погас. При просмотре записей с видеокамер, правоохранители установили, что ранее у мемориала играли в снежки трое подростков. На кадрах один из юношей загребает в ладони снег и забрасывает им огонь, после чего пламя исчезает, а подростки разбегаются в разные стороны.

Позднее в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга было принято решение, что семьи детей, потушивших Вечный огонь, будут выдворены из России.

Ранее в Саратове завели дело на подростков, потушивших Вечный огонь.

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