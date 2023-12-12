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Из России выдворят семьи детей, потушивших Вечный огонь снежками

Семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе, будут выдворены из России

Семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе, будут выдворены из России — такое решение приняли в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга по ходатайству полиции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Родители подростков помещены в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению, а их дети на временное содержание помещены в специализированные учреждения», — заявили в полиции.

При этом 11-летний подросток, который непосредственно затушил Вечный огонь, был помещен в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

До этого сообщалось, что семьи потушивших Вечный огонь подростков могут депортировать из России.

Сотрудники МВД готовили необходимые материалы для суда. Они планируют ходатайствовать о том, чтобы семьи выдворили за пределы России.

Ранее в Саратове школьники закидали снегом Вечный огонь и устроили фотосессию.

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