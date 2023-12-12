Мужчина взорвал дом, пытаясь избавиться от тараканов

Житель Японии взорвал дом, пытаясь избавиться от тараканов, пишет Asia One. Он распылил слишком большое количество инсектицида, что и стало причиной взрыва.

Как сообщают СМИ, в доме японца выбиты окна, а сам он получил легкие травмы. По данным следствия, мужчина распылил в квартире средство от тараканов, а затем открыл окно. Сочетание большого количества кислорода, поступившего снаружи, а также работающего нагревателя и стало причиной взрыва.

Специалисты объяснили, что в инсектициде содержатся легковоспламеняющиеся ингредиенты, включая спирт, а также пропан и бутан. При определенной смеси газов и кислорода может произойти взрыв, что и случилось в доме японца.

Сообщается, что к моменту приезда спасателей дом все еще кишел тараканами.

Ранее в Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся в стране вид крупных тараканов.