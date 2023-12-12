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Мошенники выманили у подозреваемой в поджоге военкомата россиянки 29 миллионов рублей

Baza: обвиняемую в попытке теракта россиянку мошенники обманули на 29 млн рублей

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Depositphotos

У женщины, бросившей коктейль Молотова в военкомат в Подольске, аферисты выманили 29 миллионов рублей, чтобы отправить им деньги, 53-летняя россиянка взяла два кредита под залог двух своих квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Первый звонок от мошенников поступил жительнице Подмосковья еще в августе, неизвестный представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит.

Аферисты звонили россиянке в течение полутора месяцев и заставили ее взять кредитов на общую сумму 26 миллионов рублей, эти средства и еще три миллиона личных накоплений потерпевшая передавала через курьеров.

После этого мошенники убедили женщину бросить коктейль Молотова в здание военкомата в Подольске, поджигательницу удалось задержать. После ее рассказа о звонивших аферистах возбуждено уголовное дело мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянин помог «правоохранителям» разоблачить риелторов и лишился почти 12 млн рублей.

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