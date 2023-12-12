В ДНР задержали советника министра за мародерство

Советник министра промышленности и торговли Донецкой народной республики С.Н. Голощапов и директор государственного унитарного предприятия (ГУП) ДНР «Донецкая промышленная компания» А.В. Петрусенко задержаны по подозрению в особо крупном мародерстве. Об этом сообщает управление Федеральной службы безопасности по региону.

Отмечается, что фигуранты реализовали преступную схему переработки в металлолом и дальнейшего сбыта нескольких цехов филиала «Азовэлектросталь» ГУП.

По данным УФСБ, задержанные, по предварительным данным, нанесли ущерб государству в размере 518 миллионов рублей. Оперативные материалы переданы в управление Следственного комитета России о ДНР «для принятия процессуального решения».

На этой неделе сообщалось, что в Московской области правоохранительные органы задержали 11 человек, в том числе двух консультантов отдела при Министерстве социального развития Подмосковья и одного консультанта отдела при Министерстве инвестиций и промышленности региона. Все задержанные проходят подозреваемыми по статьям 290 («Получении взяток») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.