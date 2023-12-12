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Подростки проникли в дом и издевались над одинокой пенсионеркой

В Новосибирской области двое подростков издевались над пожилой женщиной

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Pexels

В селе Новокремлевское двое подростков ворвались в дом к пенсионерке и издевались над пожилой женщиной. Об этом сообщает «НГС».

Двое подростков проникли в дом к пожилой женщине и издевались над ней, снимая происходящее на видео. На одном из роликов молодой человек выливает воду из стакана на печку в доме пожилой женщины.

В это время вместе с ними находится его приятель — его лица не видно, но голос похож на детский, подростки прыгают по кровати пенсионерки, которая стоит рядом и всхлипывает. На другом видео у женщины отбирают табурет со словами: «Ты недостойна его».

По данным «НГС» на издевательства обратили внимание в правоохранительных органах, пожилую женщину опросили, личности злоумышленников установлены, подростки доставлены в отдел полиции.

Ранее россиянка жестоко издевалась над сыном с аутизмом и шантажировала записями отца ребенка.

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