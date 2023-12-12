Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФСБ рассказали о масштабной кампании по расшатыванию обстановки в РФ

Бортников: развернута беспрецедентная ситуация по расшатыванию ситуации в РФ

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

За рубежом организовали масштабную компанию по раскачиванию обстановки внутри России. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

«Созданные ими [западными и украинскими спецслужбами] на Украине центры информационно-психологических операций развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по расшатыванию ситуации в нашей стране, пропаганду неонацистских идей и провокацию массовых беспорядков», — приводит слова Бортникова ТАСС.

По словам директора ФСБ, из-за действия зарубежной разведки выросло количество преступлений, связанных с терроризмом. Силовики пресекли множество попыток формирования террористических ячеек и вербовки маргиналов для совершения подрывов, поджогов и прочих преступлений. Кроме того, отметил Бортников, было вскрыто несколько фактов участия подростков в движении «Колумбайн» (организация запрещена в России).

По данным НАК, всего с января 2023 года в РФ предотвратили 146 терактов и разоблачили 73 законспирированные террористические ячейки.

Ранее Бортников назвал количество ликвидированных наемников из США в зоне спецоперации.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами