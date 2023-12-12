В ФСБ рассказали о масштабной кампании по расшатыванию обстановки в РФ

За рубежом организовали масштабную компанию по раскачиванию обстановки внутри России. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

«Созданные ими [западными и украинскими спецслужбами] на Украине центры информационно-психологических операций развернули беспрецедентную по масштабам кампанию по расшатыванию ситуации в нашей стране, пропаганду неонацистских идей и провокацию массовых беспорядков», — приводит слова Бортникова ТАСС.

По словам директора ФСБ, из-за действия зарубежной разведки выросло количество преступлений, связанных с терроризмом. Силовики пресекли множество попыток формирования террористических ячеек и вербовки маргиналов для совершения подрывов, поджогов и прочих преступлений. Кроме того, отметил Бортников, было вскрыто несколько фактов участия подростков в движении «Колумбайн» (организация запрещена в России).

По данным НАК, всего с января 2023 года в РФ предотвратили 146 терактов и разоблачили 73 законспирированные террористические ячейки.

Ранее Бортников назвал количество ликвидированных наемников из США в зоне спецоперации.