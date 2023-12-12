Бывший главврач «Матросской тишины» попал в тюрьму за превышении полномочий

Преображенский суд Москвы назначил бывшему главному врачу больницы следственного изолятора «Матросская тишина» Александру Кравченко наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий и злоупотреблении. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, после освобождения Кравченко запрещено в течение двух лет работать в здравоохранении и столько же заниматься врачебной деятельностью.

Врача задержали в Москве в январе прошлого года. Его заподозрили во взяточничестве, однако вскоре дело переквалифицировали на превышение должностных полномочий и злоупотребление.

Согласно информации следствия, Кравченко, занимая должность главы медицинской комиссии, без каких-либо на то оснований помог выйти на свободу четырем арестантам, дабы «разгрузить перенаселенное СИЗО».

Кроме того, экс-главврач без причины позволил «авторитетному» обвиняемому долгое время пребывать в филиале больницы, поскольку условия там лучше, чем в СИЗО.

Свою вину Кравченко не признал. Адвокаты просили суд об оправдательном приговоре. Процесс проходил в закрытом режиме из-за содержащихся в материалах дела сведений медицинского характера.

Ранее сотрудники московского СИЗО стали фигурантами дела о нарушении прав заключенных.