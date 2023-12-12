В Красноярском крае пропали две девочки-подростка из детского дома

В Красноярском крае пропали две воспитанницы зеленогорского детского дома 2006 и 2007 гг. рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В полиции отметили, что подростки покинула территорию учреждения без разрешения взрослых 10 декабря, с тех пор их местоположение неизвестно.

У одной воспитанниц среднее телосложение, темно-русые волосы, окрашенные в блонд, есть татуировки на различных частях тела. Также девушка хромает на правую ногу. Она была одета в серый пуховик, голубые джинсы, черные кроссовки. Другую воспитанницу характеризует среднее телосложение, у нее темно-русые волосы. Была одета в темно-синюю длинную куртку, белый шарф, ботинки черного цвета.

В полиции отметили, что поиски осложняются сильными морозами и что ситуация может привести для несовершеннолетних к опасным последствиям.

Ранее в Екатеринбурге стартовали поиски 15-летнего подростка, который пошел в школу и исчез.