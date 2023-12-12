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Риелтор предрекла снижение цен на «вторичку» в Москве в I квартале 2024 года

Риелтор Никитина: цены на вторичку в Москве снизятся не более чем на 6%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В первом квартале 2024 года цены на вторичное жилье в Москве снизятся не более чем на 5-6%. Такой прогноз в беседе с РИАМО дала вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина.

«Какая-то корректировка будет, но прогнозирую, что за первый квартал цены на вторичную недвижимость в столице снизятся не более чем на 5–6%. При этом дешеветь будут не самые ликвидные объекты, а сложные в реализации лоты», — сказала эксперт.

В первую очередь, по ее словам, это квартиры со сложными перепланировками, принадлежащие собственникам с долгами, а также находящиеся в морально устаревших домах с деревянными перекрытиями. В хороших домах в удачных локациях жилье вряд ли будет дешеветь в ближайшее время, добавила Никитина.

Заместитель гендиректора по экономике и финансам девелопера Setl Group Сергей Староверов до этого отмечал, что рынок жилья в России может быть дефицитным ближайшие 10 лет. По его словам, в долгосрочной перспективе цены на недвижимость будут расти, поэтому этот сектор остается очень привлекательным для инвесторов.

Ранее эксперты предупредили о новых рисках мирового кризиса.

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