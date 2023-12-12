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Суд в Чечне отказался условно-досрочно выпустить из колонии Зарему Мусаеву

Суд в Чечне отказался освободить по УДО жену экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву

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Шалинский городской суд в Чечне отклонил ходатайство о досрочно-условном освобождении супруги бывшего судьи Верховного суда республики Сайди ЯнгулбаеваЗарему Мусаеву. Об этом сообщает РИА Новости.

В июле текущего года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказании в виде 5,5года лишения свободы в колонии по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения.

В том же месяце защита Мусаевой ходатайствовала перед судом о ее условно-досрочном освобождении.

Судья Руслан Мовлаев объявил, что решение в отказе удовлетворить ходатайство можно обжаловать через Шалинский городской суд Чеченской республики в течение 15 суток со дня его вынесения.

Жену Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что действия чеченских полицейских, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с российским законодательством. По словам чиновника, Янгулбаевым «трижды отправляли повестку». Доставленная в Грозный Мусаева напала на полицейского и якобы чуть не лишила его глаза, добавил чеченский лидер.

После этого Сайди Янгулбаев с дочерью покинули Россию. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.

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