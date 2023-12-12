В России заявили о переформатировании алкогольной индустрии

В России переформатировалась алкогольная индустрия, а цены на спиртные напитки стабилизировались, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. По его словам, на российском рынке появились новые марки напитков, которые доставляются в страну параллельным и «перпендикулярным» импортом.

«Сегодня все, что касается алкоголя, доставляется и привозится так или иначе, неважно – параллельным или перпендикулярным импортом, — сказал он в беседе с НСН. — Появился дополнительно новый алкоголь, но какую-то серьезную нишу он не занял».

Потребителей проблемы алкогольного бизнеса, возникшие на фоне санкций, не затронули, убежден эксперт. В частности, в России все еще есть возможность приобрести алкоголь брендов, которые «громко хлопнули дверью», заявил он.

«Индустрия переформатировалась. Рынок сначала пострадал, а потом восстановился, — добавил Миронов. — Для потребителя это не ощущается никак».

Напомним, по мнению экспертов, до Нового года стоимость алкоголя в России останется неизменной, однако с 1 января начнет повышаться.

В России ранее призвали ужесточить штрафы за нелегальный оборот алкоголя.