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Россиянка спаивала дочь-подростка, чтобы та не уехала от нее

Пермячка полгода спаивала 16-летнюю дочь, чтобы удержать ее дома

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Pexels

В Пермском крае 46-летняя местная жительница полгода спаивала несовершеннолетнюю дочь, женщина предстанет перед судом по обвинению в «вовлечении ребенка в антиобщественные действия». Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД РФ.

По версии следствия, жительница Нытвы систематически спаивала 16-летню дочь в период с июня 2022 года по январь 2023 года. Это выяснилось случайно, когда полиция нашла в квартире обвиняемой другую девочку-подростка, которая пропала и не выходила на связь с семьей. Несовершеннолетняя приходилась подругой дочери обвиняемой. Полиция обнаружила подростка дома у подруги, обе девушки были в состоянии алкогольного опьянения. Семью пермячки поставили на учет, но женщина не прекратила давать дочери алкоголь.

Свои действия женщина объяснила тем, что она с дочерью недавно переехали из Перми, где у последней осталась компания. Опасаясь, что подросток сбежит к друзьям, пермячка стала покупать ей спиртное и разрешила ей употреблять его дома.

Ранее в Воронежской области нашли россиянку и ее детей, которых держали в плену.

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