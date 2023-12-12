Мэр Москвы рассказал о развитии телемедицины в столице

Пандемия Covid-19 стала драйвером развития телемедицины, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«В марте 2020 года в столице запустили телемедицинский центр, а с начала 2023 года услугами телемедицины воспользовались уже 1,2 млн раз», — написал мэр.

По словам Собянина, в основном услугами телемедицины пользуются пациенты с ОРВИ.

«Сначала они приходят на прием в поликлинике или вызывают врача на дом, а в дальнейшем пациент может запросить консультацию врача дистанционно. Врач проанализирует состояние пациента и в случае необходимости скорректирует лечение. Также врач может выписать электронный рецепт», — отметил мэр.

Собянин добавил, что пациенты могут дистанционно закрыть больничный.

«За 2023 год в Москве дистанционно закрыли более 650 тыс. больничных листов», — отметил он.

Также Собянин отметил, что сотрудники телемедицинского центра занимаются и более сложными случаями заболеваний.

«Сотрудники дистанционно сопровождают беременных женщин с Covid-19, анализируют состояние и дают рекомендации, а при ухудшении самочувствия пациента вызывают скорую для госпитализации в профильный стационар», — сказал мэр.