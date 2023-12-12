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Доктор Мясников развеял мифы о диспансеризации населения

Доктор Мясников: во время диспансеризации нельзя всех обследовать одинаково

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Диспансеризация мало влияет на здоровье человека, так как подобные обследования должны проводиться с более индивидуальным подходом, считает заслуженный врач России Александр Мясников. Обязанность всех проходящих такой медосмотр сдавать одинаковые анализы он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал «профанацией».

Диспансеризация – это систематическое обследование, которое проводится для выявления заболеваний на ранних стадиях и предотвращения их прогрессирования. Мясников считает это мифом – он заявил, что современные исследования опровергают эффект таких осмотров. По его словам, в них подтверждается, что диспансеризация не влияет на смертность от сердечно-сосудистых болезней и онкологии – она одинаковая у тех, кто проходил и не проходил осмотры.

«Нельзя назначать всем одно и то же – это профанация, – убежден врач. – Общий анализ крови, стандартная биохимия, колоноскопия после пятидесяти – это достаточно мало. Уже маммография требует более рационального подхода».

Врачи должны определять факторы риска, руководствуясь, в том числе, наследственностью человека, считает специалист. Все люди разные и входят в разные группы риска, подчеркнул он.

«Надо потратить время с каждым человеком, выяснить чем у него болела мама, папа, какая у него наследственность, какой образ жизни он ведет и так далее», – заключил Мясников.

Отметим, что такого мнения придерживаются не все врачи. Так, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев считает, что диспансеризация может снизить риск развития инсультов. Для выявления факторов риска, по его словам, иногда достаточно посмотреть ЭКГ и сдать анализ крови.

В Минздраве ранее рассказали, на каких условиях введут диспансеризацию работающего населения.

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