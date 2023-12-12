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Несовершеннолетние пострадали в результате возгорания в частном доме в Новой Москве

В Новой Москве произошел пожар в частном доме, пострадали несовершеннолетние

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Прокуратура Москвы

В результате пожара в частном доме в Новой Москве пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в жилом доме в поселении Первомайское. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Данных о причинах случившегося на текущий момент не поступало.

По данным Telegram-канала Baza, возгорание произошло на первом этаже дома, когда проживающая там семья спала на втором этаже. Один из родственников проснулся и разбудил остальных.

Все члены семьи успели покинуть жилище. Однако двое детей и один взрослый получили повреждения — они доставлены в медицинское учреждение. Их состояние оценивается, как среднетяжелое. Еще трое детей и взрослый отправлены в больницу для проверки состояния здоровья.

Ранее в Иркутске женщина выбросила из окна детей, чтобы спасти их от пожара.

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