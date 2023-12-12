Гидрометцентр предупредил россиян о «суперсибирских морозах» в некоторых регионах

В некоторых регионах России сохраняется отклонение температуры воздуха от климатических норм, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Отклонения от нормы в восточной части страны доходит до 20 градусов, рассказал он в беседе с RT.

«Заволжье, Урал, Западная Сибирь — там по-прежнему аномальные холода на 10—20 градусов ниже нормы. На Урале, Челябинской, Курганской и Свердловской областей — морозы -40...-42 °C», — отметил Вильфанд.

В Западной Сибири, в том числе в Омской, Томской, Новосибирской областях морозы достигают 45 градусов ниже нуля, в Красноярском крае – до 50 градусов мороза, в западной Якутии – до 45.

«Мы привыкли к понятию «сибирские морозы», но здесь «суперсибирские морозы», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

При этом в Европейской России и в Северо-Западном федеральном округе ожидаются снегопады. Так, сильные осадки пройдут в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, в Поволжской, Рязанской и Московской областях ожидается местами сильный снег с усилением ветра к вечеру и метелью.

Сильные осадки с мокрым снегом пройдут, по прогнозу, в Ростовской, Белгородской, Липецкой областях. По словам Вильфанда, такая погода связана с тем, что воздушные массы из Атлантики перемещаются в западную часть европейской территории страны.

Напомним, в Москве сегодня объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра порывами до 15 м/с, метели и гололедицы. Он действует до 11:00 среды.

В Челябинске накануне из-за морозов отменили занятия в школах.